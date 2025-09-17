Ο ιός του Δυτικού Νείλου “χτυπά” τη Δυτ. Ελλάδα: Τρεις ασθενείς νοσηλεύονται στο Ρίο

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα συνεχή κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς χθες εντοπίστηκε στο Νεοχώρι ένας ακόμη ασθενής που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Ρίου. Σύμφωνα με το tempo24.news, αυτό είναι το δεύτερο κρούσμα τις τελευταίες ημέρες στο Νεοχώρι, καθώς προηγήθηκε 70χρονη, που επίσης μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και μάλιστα νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα.

Υπενθυμίζεται ότι κρούσμα από την Ηλεία μεταφέρθηκε και αυτό στο Νοσοκομείο στο Ρίο. Συνολικά δηλαδή τρία είναι τα κρούσματα που τελευταία έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Το κρούσμα στην Ηλεία εντοπίστηκε στην περιοχή των Μακρισίων, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών στην περιοχή φτάνει πλέον τους τέσσερις από την αρχή του καλοκαιριού.

Ο ασθενής, άνδρας περίπου 50 ετών, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.