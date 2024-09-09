Ισόβια κάθειρξη, και επιπλέον πρόσκαιρες καθείρξεις από 8 έως 15 έτη, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε καθέναν από τους πέντε κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2023 για την ποσότητα «μαμούθ» των 585 κιλών κοκαΐνης, την οποία κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ. στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το Δικαστήριο καταδίκασε για την υπόθεση έναν 52χρονο, τη 43χρονη σύζυγό του, τα δύο ανίψια τους (22 και 34 ετών), όπως επίσης έναν 36χρονο, καθώς τους έκρινε ένοχους για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών και εγκληματική οργάνωση (κατά περίπτωση διεύθυνση και ένταξη).

Όλοι οι καταδικασθέντες είναι υπήκοοι Αλβανίας, με εξαίρεση τον 36χρονο, ο οποίος έχει ελληνική υπηκοότητα αλλά έλκει την καταγωγή του από τη γειτονική χώρα.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης που κατάσχεσαν οι διωκτικές Αρχές στην πόλη και μία από τις μεγαλύτερες στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το παράνομο εμπόρευμα - με προέλευση από την Λατινική Αμερική- θα επέφερε στο κύκλωμα που θα το διακινούσε κέρδη από 11 έως 33 εκατ. εάν κατέληγε στην χονδρική αγορά, ενώ στη λιανική μετά από νόθευση και «σπάσιμο» σε μικρότερες δόσεις, το κέρδος μπορεί να έφτανε ακόμη και τα 175 εκατ. ευρώ.

Αίσθηση είχε προκαλέσει στους αστυνομικούς η ναζιστική σβάστικα που έφεραν ως σύμβολο ορισμένα από τα συνολικά 500 κατασχεθέντα δέματα κοκαΐνης (άλλα είχαν το λογότυπο εταιρείας κατασκευαστών αυτοκινήτων). Όπως εξήγησε έμπειρος αστυνομικός που συμμετείχε στις έρευνες και κατέθεσε ως μάρτυρας, αυτή είναι μία συνηθισμένη πρακτική που ακολουθούν τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ, να χρησιμοποιούν δηλαδή λογότυπα, δίνοντας ταυτότητα στις ποσότητες κοκαΐνης που παρασκευάζουν στα εργαστήριά τους.

Ως προς την επιχείρηση του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε ότι προηγήθηκε πληροφορία από το Αμερικανικό Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) για την άφιξη του φορτίου, μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης, οπότε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τέθηκαν υπό παρακολούθηση και συνελήφθησαν σε περιοχές της Επανομής και της Αγίας Τριάδας.

Με εξαίρεση τη 43χρονη, που αρνήθηκε τις κατηγορίες, οι υπόλοιποι στις απολογίες τους ομολόγησαν την εμπλοκή τους, τονίζοντας όμως πως θεωρούσαν ότι τα δέματα περιείχαν χασίς. Επιπλέον, ανέφεραν ότι οι ίδιοι ήταν απλοί μεταφορείς κι ότι θα άφηναν τα ναρκωτικά «κλειστά» σε δύο σπίτια, όπου θα τα παραλάμβανε άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν κατονομάστηκε. «Αν ήξερα ότι ήταν κοκαΐνη θα είχα φύγει. Νόμιζα ότι πρόκειται για χασίς», απολογήθηκε χαρακτηριστικά ο 52χρονος, στον οποίο το κατηγορητήριο απέδιδε «πρωταγωνιστικό» ρόλο. Ο ίδιος ανέφερε ότι εργαζόταν επί 18 χρόνια ως πυροσβέστης στην Αλβανία κι ότι οι συγκατηγορούμενοί του θα λάμβαναν ως αμοιβή 10.000 ευρώ κι ο ίδιος μεγαλύτερη αμοιβή μετά την παράδοση των ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

