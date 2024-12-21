Απίστευτες εικόνες στο πρωί του Σαββάτου, στην λαϊκή αγορά στις Πατέλες, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ριπή ανέμου "σήκωσε" αυτοκίνητο στο οποίο είχαν δέσει σχοινιά για τις τέντες και το... έριξε τούμπα.

Οι εικόνες από το σημείο είναι χαρακτηριστικές...

Ευτύχημα είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς στο χώρο υπήρχε αρκετός κόσμος, τόσο πωλητές όσο και πολίτες που είχαν σπεύσει για να προμηθευτούν τα απαραίτητα...

Πηγή: cretalive.gr

