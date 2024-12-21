Λογαριασμός
Ο αέρας παρέσυρε και... τούμπαρε φορτηγό σε λαϊκή στην Κρήτη - Δείτε φωτογραφίες

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός - Το φορτηγό ήταν δεμένο με σκοινιά σε πάγκο της λαϊκής

Κρήτη

Απίστευτες εικόνες στο πρωί του Σαββάτου, στην λαϊκή αγορά στις Πατέλες, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ριπή ανέμου "σήκωσε" αυτοκίνητο στο οποίο είχαν δέσει σχοινιά για τις τέντες και το... έριξε τούμπα.

Οι εικόνες από το σημείο είναι χαρακτηριστικές... 

Κρήτη

Κρήτη

Ευτύχημα είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς στο χώρο υπήρχε αρκετός κόσμος, τόσο πωλητές όσο και πολίτες που είχαν σπεύσει  για να προμηθευτούν τα απαραίτητα...

Πηγή: cretalive.gr

TAGS: Κρήτη Λαϊκή φορτηγό
