Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία σούπερ μάρκετ στην Πάτρα - Δεύτερο περιστατικό σε μία ημέρα

Το νέο συμβάν έγινε σε περιοχή του Ρίου - Το όχημα ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ - Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Πατρα

Νέο περιστατικό με αυτοκίνητο να πέφτει σε τζαμαρία σούπερ μάρκετ, αυτήν τη φορά στην Πάτρα, σημειώθηκε μόλις μια ημέρα μετά το σοβαρό ατύχημα με τραυματισμούς στη Νίκαια.

Το νέο συμβάν έγινε σε περιοχή του Ρίου και όπως αναφέρει η ertnews το όχημα ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ.

Όταν η οδηγός πήγε να το βάλει μπροστά, προφανώς από λάθος χειρισμό, το αυτοκίνητο καβάλησε το πεζοδρόμιο και χτύπησε στην τζαμαρία του σούπερ μάρκετ χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

