Τραγωδία στο Ηράκλειο: 18 μηνών κοριτσάκι πνίγηκε από σουβλάκι

Τραγική ήταν η κατάληξη για ένα 18 μηνών κοριτσάκι από το Ηράκλειο, το οποίο πνίγηκε ενώ έτρωγε σουβλάκι με την οικογένειά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Πέμπτης, με το 18 μηνών παιδί να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, το κοριτσάκι έφτασε στο νοσοκομείο διασωληνωμένο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έγιναν, όπως και αναρρόφηση της τροφής, τελικά το παιδί δυστυχώς δεν επανήλθε.

«Έγινε από το προσωπικό του νοσοκομείου ότι ήταν δυνατό να γίνει, προκειμένου να σωθεί το κοριτσάκι, ωστόσο αυτό δεν επετεύχθη», ανέφερε ο κ. Δανδουλάκης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη.

