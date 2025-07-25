Σωρεία τροχονομικών παραβάσεων διέπραξε 32χρονος οδηγός στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης που, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, βγήκε από το δρόμο κι έπεσε πάνω σε τοίχο.

Όπως προέκυψε, ο 32χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο 32χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

