Στην παιδιατρική μονάδα του Νοσοκομείου Χανίων, υπό παρακολούθηση και αυξημένη φροντίδα, νοσηλεύεται 2,5 ετών παιδί μετά από κατάποση πετρελαίου.

Ειδικότερα, το παιδί μετέφεραν οι γονείς του στο νοσοκομείο χθες το βράδυ και όπως ανέφεραν στους γιατρούς είχε πιει πετρέλαιο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες με αποτέλεσμα, πλέον, να μη διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργου Μπέα, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι γιατροί έχουν σε αυξημένη παρακολούθηση το παιδί, το οποίο δεν έχει διασωληνωθεί.

Ωστόσο, οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε εκτεθειμένο στον συγκεκριμένο κίνδυνο.

Η ΕΡΤ μετέδωσε νωρίτερα πως το παιδάκι φαίνεται να βρήκε αφύλακτο ένα μπουκάλι με πετρέλαιο, χθες το βράδυ, σε χωριό του δήμου Πλατανιά και, χωρίς να τον αντιληφθούν οι γονείς του, ήπιε μικρή ποσότητα, καθώς το πέρασε για νερό. Η κατάποση του προκάλεσε χημική πνευμονία.

«Η κατάσταση της υγείας του ήταν εξ αρχής πολύ σοβαρή. Υπήρχε η σκέψη για μεταφορά του στο Ηράκλειο αλλά τελικά παραμένει σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων», ανέφερε νωρίτερα ο διοικητής μιλώντας και στο cretapost.

Πηγή: skai.gr

