Σε ενημέρωση για τροποποιήσεις σε λεωφορειακές γραμμές στην Καλαμαριά, προχώρησε ο ΟΑΣΘ.

Με αφορμή ερωτήσεις, αλλά και παράπονα επιβατών, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης διευκρινίζει τα εξής:

Μετά από αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς και σχετικής απόφασης της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο ΟΣΕΘ αποφάσισε την τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 4Β, 5, 6, 33, 33Α, 33Β, 39, 39Α και 39Β.

Ο ΟΑΣΘ, υλοποιώντας τις παραπάνω αποφάσεις, προχωρά σε τροποποιήσεις, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα του Δήμου Καλαμαριάς.

Οι αλλαγές αυτές είναι:

-Λόγω έργων βιοκλιματικής αναβάθμισης στην οδό Ερυθρού Σταυρού οι γραμμές ακολουθούν τη διαδρομή:

Γραμμή 33 μετάβαση: Ποσειδώνος – Περιφερειακή – Εθν. Αντίστασης – Μεγ. Αλεξάνδρου

Γραμμή 33 επιστροφή: Ανδριανουπόλεως – Περιφερειακή – Ποσειδώνος

Γραμμή 39 μετάβαση: Ποσειδώνος – Περιφερειακή – Εθν. Αντίστασης – Αιγαίου

Γραμμή 39 επιστροφή: Ζηργάνου – Μεγ. Αλεξάνδρου – Ανδριανουπόλεως – Περιφερειακή – Ποσειδώνος

Δεν πραγματοποιούνται οι στάσεις: Σχολείο, Γυμνάσιο, Ζηργάνου – Περικλέους – Αγ. Αναστασία και Τάσου Ισαάκ.

-Λόγω έργων ανάπλασης στην οδό Αιγαίου, τα λεωφορεία ακολουθούν τη διαδρομή:

Γραμμή 33 μετάβαση: Πόντου – Μητροπολίτου Κυδωνιών – Μοσχονησίων – Βούλγαρη

Γραμμή 33 επιστροφή: Αιγαίου – Εθνικής Αντίστασης – Κυδωνιών – Ανδριανουπόλεως – Αιγαίου

Δεν πραγματοποιούνται οι στάσεις: Αιγαίου, Βυζάντιο, Θερμαϊκού, Βρυσάκι, Κηφισίας.

-Λόγω έργων ανάπλασης στην οδό Κουντουριώτη, τα λεωφορεία κατά την επιστροφή, ακολουθούν τη διαδρομή:

Γραμμή 5: Σοφούλη – Κερασούντος – Καλλίδου – Πόντου – Τσιγγιρίδη - Καραμανλή.

Γραμμή 6: Πόντου – Τσιγγιρίδη – Παπανδρέου.

Γραμμή 4Β: Δεν εισέρχεται στην οδό Βρυούλων και συνεχίζει ευθεία στην Καραμανλή.

Δεν πραγματοποιούνται οι στάσεις Πάρκο, Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, Πλαζ, Απολυμαντήρια, Καμινίκια, Ακταίον, Χαμόδρακας, Νοσοκομείο Παναγία, Πλάτανος, Αγ. Παρασκευή, Καπναποθήκες, Εργατικές Κατοικίες, Παλιό Τέρμα, XAN Καλαμαριάς, Πλατεία Ύδρας, Ίδρυμα και Πλάτανος.

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι οι αλλαγές στα δρομολόγια εμφανίζονται στο σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού και στην εφαρμογή του. Επιπλέον, στις στάσεις από τις οποίες δεν περνούν τα λεωφορεία, έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικά σημειώματα. Ακόμα, για τη διευκόλυνση των επιβατών ο Οργανισμός πρότεινε τη δημιουργία δύο προσωρινών στάσεων, επί της οδού Μητροπολίτου Καλλίδου 95 και επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή (παλιό τέρμα).

Ο ΟΑΣΘ παρακαλεί για την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

