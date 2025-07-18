Πατέρας της Καρολάιν: Η μικρή Λυδία γνωρίζει πως η μητέρα της είναι νεκρή αλλά δεν ξέρει για τον πατέρα της

Για τη ζωή της μικρής Λυδίας, της κόρης της Καρολάιν Κράουτς που δολοφόνησε ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στις 11 Μαΐου 2021, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά μίλησε ο παππούς του παιδιού και πατέρας της αδικοχαμένης γυναίκας στην Daily Mail.

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από το στυγερό έγκλημα που σόκαρε την Ελλάδα και η μικρή Λυδία ζει μια καλή ζωή στις Φιλιππίνες μη γνωρίζοντας την οικογενειακή τραγωδία που έζησε ως μωρό.

Ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς είναι στην Αλόννησο ενώ η μικρή Λυδία που είναι πέντε ετών είναι στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της Σουζάν, η οποία έχει αναλάβει τη φροντίδα της.

Όπως αποκαλύπτει ο κ. Κράουτς, το παιδί γνωρίζει πως γεννήθηκε στην Ελλάδα και πως η μητέρα του έχει πεθάνει, αλλά δεν ξέρει πως δολοφόνος της είναι ο πατέρας της.

«Δεν έχει ιδέα τι σημαίνει αυτό και το έχει δεχτεί, χωρίς να σχολιάσει», λέει. «Κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να της πούμε τι συνέβη στη μητέρα της και ποιος ευθύνεται. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Σίγουρα χρειάζεται τεράστια προσοχή και ευαισθησία. Η μόνη μου παρηγοριά είναι πως δεν θα γνωρίσει ποτέ τον πατέρα της. Θα φροντίσω να μην τον συναντήσει ποτέ», αναφέρει ο πατέρας της Καρολάιν.

Για τη ζωή της μικρής Λυδίας, περιγράφει πως πηγαίνει στο σχολείο, είναι φυσιολογική και πως δεν νιώθει διαφορετική από τα άλλα παιδιά που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από την ίδια. «Τα παιδιά εκεί έχουν ίσια μαύρα μαλλιά ενώ τα δικά της είναι καστανά και σπαστά», λέει ο παππούς της.

Μάλιστα, περιγράφει πως στο σχολείο, σε μια γιορτή για τα Ηνωμένα Έθνη, τα παιδιά κλήθηκαν να φορέσουν την παραδοσιακή ενδυμασία της χώρας τους. «Ούτε η Σούζαν ούτε εγώ είχαμε ιδέα ποια θα μπορούσε να είναι η παραδοσιακή ελληνική ενδυμασία, αλλά είχαμε δει πολλές φωτογραφίες Ελληνίδων θεών. Έτσι ντύθηκε η Λυδία για τη φωτογραφία της, φορώντας μια κορδέλα που έγραφε “Ελλάδα”», σημείωσε ο κ. Κράουτς.

