Ενας αστυνομικός που υπηρετούσε σε Διεύθυνση Αλλοδαπών της Βόρειας Ελλάδας συνελήφθη και κατηγορείται ότι εισέπραττε «γρηγορόσημο» για να εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα πρόσφυγες στη διαδικασία έκδοσης αδειών διαμονής ενιαίου τύπου ή/και ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο απόστρατος πλέον αστυνομικός διώκεται για δωροληψία υπαλλήλου και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή για έξι περιπτώσεις χρηματισμού κατά το έτος 2020.

Προηγήθηκε έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαδικασία μεσολαβούσε ένας αλλοδαπός, μέσω του οποίου ο κατηγορούμενος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ φέρεται να εισέπραττε μέχρι και 1.500 ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσφυγα, δίνοντας στη συνεχεία στους υφισταμένους του εντολή να «τρέξουν» τις σχετικές αιτήσεις.

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των αλλοδαπών την περίοδο εκείνη έφτανε τον ένα χρόνο, ενώ όσοι κατέβαλαν το «γρηγορόσημο» φαίνεται πως εξυπηρετήθηκαν σε 1 με 2 μήνες, παρακάμπτοντας τη σειρά προτεραιότητας, παρότι δεν συνέτρεχαν λόγοι που να επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Εκτός από τον εν αποστρατεία αξιωματικό, για την υπόθεση διώκονται τόσο ο μεσάζων αλλοδαπός (άμεση συνέργεια σε δωροληψία) όσο και οι επωφελούμενοι πρόσφυγες (δωροδοκία υπαλλήλου).

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος αλλοδαπός ελέγχεται και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς σε τραπεζικούς του λογαριασμού εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ, που φαίνεται να συνδέονται με ανάλογες χορηγήσεις εγγράφων, μέσω άλλων διευθύνσεων αλλοδαπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

