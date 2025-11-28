Δολοφονία Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η επόπτρια αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερη αφέθηκε μετά την απολογία της για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο η επόπτρια - αστυνομικός του τμήματος των Αγίων Αναργύρων, όπου δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα.

Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της στο φορές τον μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της η επόπτρια υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο γραφείο της, όταν η κοπέλα ζήτησε βοήθεια.

«Είδα την Κυριακή να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματά μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι η κατηγορία σε βάρος μου δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου» φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων η επόπτρια.

Τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αστυνομικοί, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον ίδιο περιοριστικό όρο.

Πηγή: skai.gr

