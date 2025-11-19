Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του για θανατηφόρα έκθεση ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε ως σκοπός στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου είχε πάει η Κυριακή Γρίβα για να ζητήσει βοήθεια.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικούς όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε αντιληφθεί τον δράστη έξω από το αστυνομικό τμήμα. Όπως φέρεται να είπε, η Κυριακή Γρίβα όταν βγήκε από το αστυνομικό τμήμα μιλούσε στο κινητό τηλέφωνό της. Λίγα λεπτά μετά, άκουσε τις φωνές της και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό φυλάκιο.

Τις επόμενες ημέρες θα απολογηθεί η επόπτρια.

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα αφέθηκε νωρίτερα μετά την απολογία του και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης, τον οποίο είχε καλέσει το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 η Κυριακή Γρίβα και της είχε απαντήσει «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.