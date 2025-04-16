Τις μέρες του Πάσχα αρκετοί αποφασίζουν να φύγουν από τις πόλεις για να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη, ενώ οι αυτοκινητόδρομοι και οι εθνικές οδοί έχουν αυξημένη κίνηση. Είναι σημαντικό να οδηγούμε προσεκτικά και με ψυχραιμία.

Στο ταξίδι κακός σύμμαχος του οδηγού είναι η μεγάλη ταχύτητα. Τηρώντας τα όρια των δρόμων είναι σίγουρο ότι ο οδηγός θα φθάσει με σιγουριά στον τελικό προορισμό και με απόλυτη ασφάλεια. Θα πρέπει πάντα να κρατιούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και να μην γίνονται επικίνδυνες προσπεράσεις. Καλό είναι ο οδηγός να αποφασίσει να φύγει νωρίς το πρωί ή μετά τις 5 το απόγευμα ώστε να συναντήσει λιγότερη κίνηση. Κάθε φορά που νιώθει κουρασμένος να σταματάει για να πιει έναν καφέ, να φάει ένα σνακ.

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης τα παλιά αυτοκίνητα (στα σύγχρονα γίνεται αυτόματα) πρέπει να είναι αναμμένα τα φώτα πορείας, ιδιαίτερα σε επαρχιακούς δρόμους. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα για να μην «τυφλώνει» τους απέναντι οδηγούς. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε πεζούς και ζώα, ειδικά στα χωριά. Το Πάσχα υπάρχει έντονη κυκλοφορία σε πλατείες και δρόμους των χωριών ή στους αγροτικούς δρόμους, ενώ πάντα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να σταματήσουμε αν πεταχτεί ένα μικρό παιδί στο δρόμο.

Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Αν ο οδηγός πιει, δεν πρέπει να οδηγήσει και το τιμόνι πρέπει να πάρει κάποιος νηφάλιος που δεν έχει κάνει χρήση αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το κινητό του. Αν ταξιδεύει οικογένεια, τότε θα πρέπει όλοι οι επιβάτες να φορούν ζώνη ασφαλείας. Ακόμα και οι πίσω επιβάτες, ενώ τα μικρά παιδιά θα πρέπει να κάθονται σωστά στο παιδικό κάθισμα.

Προετοιμασία αυτοκινήτου

Πριν από το ταξίδι καλό είναι να υπάρξει προετοιμασία του αυτοκινήτου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα άνετο και ασφαλές ταξίδι. Πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τα λάδια του κινητήρα και αν πλησιάζει η αλλαγή, αυτή να γίνει πριν από το ταξίδι. Να ελέγξουμε το ψυκτικό υγρό στο ψυγείο και αν χρειάζεται συμπλήρωμα να το κάνουμε. Το ίδιο και το υγρό φρένων. Οι υαλοκαθαριστήρες και υγρό πλύσης παρμπρίζ θα πρέπει να λειτουργούν καλά και να έχουν αρκετό υγρό. Να ελέγξουμε την πίεση και την φθορά των ελαστικών, ενώ πρέπει να δούμε και τη ρεζέρβα. Ελέγχουμε την κατάσταση της μπαταρίας. Μια παλιά μπαταρία είναι πολύ πιθανόν να μας αφήσει στο ταξίδι, ειδικά αν το τελευταίο διάστημα υπήρχαν θέματα εκκίνησης. Τα φώτα και τα φλας θα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

Επίσης, θα πρέπει ο οδηγός να βάλει σε λειτουργία τον κλιματισμό ή το καλοριφέρ για να δει ότι δουλεύουν σωστά, ενώ αν ταξιδέψει σε άγνωστο μέρος, καλό είναι να δει έναν χάρτη για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει. Και φυσικά πρέπει στο αυτοκίνητο να έχει τρίγωνο, φαρμακείο, γιλέκο ανακλαστικό, φακό (ιδανικά με επιπλέον μπαταρίες), ρεζέρβα, γρύλο και κλειδί τροχών, καλώδια μπαταρίας, νερό, σνακ και χαρτομάντιλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.