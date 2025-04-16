Ημέρες βαθιάς κατάνυξης βιώνουν οι απανταχού Ορθόδοξοι πιστοί τη Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς το θείο δράμα τείνει προς την κορύφωσή του.

Η Μεγάλη Τρίτη ήταν αφιερωμένη στην παραβολή των Δέκα Παρθένων, που συμβολίζει την πίστη και την προνοητικότητα, με τους πιστούς να συρρέουν στους ναούς της χώρας για να ακούσουν το τροπάριο της Κασσιανής -κατά πολλούς ένα κορυφαίο δείγμα βυζαντινής ποίησης και θεολογίας.

«Κύριε, η εν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…» είναι η φράση με την οποία αρχίζει το κείμενο, το οποίο οδηγεί τον αναγνώστη από την ταπείνωση προς τη λύτρωση.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν από το Orange Press στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στην οδό Ερατοσθένους, στο Παγκράτι, όπου έδωσαν το «παρών» εκατοντάδες πιστοί.

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, οι πιστοί ενθυμούνται την αμαρτωλή γυναίκα που μετανόησε, πίστεψε στον Χριστό και άλειψε τα πόδια του με μύρο.

Πηγή: skai.gr

