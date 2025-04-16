Τους κανόνες που πρέπει να θυμόμαστε να ακολουθούμε κατά τον χειρισμό των τροφίμων και ειδικά του αιγοπρόβειου κρέατος και των αυγών, που τις συγκεκριμένες μέρες καταναλώνονται περισσότερο, αναφέρει ο ΕΟΔΥ σε ανακοίνωσή του, καθώς πλησιάζει το Πάσχα και προετοιμαζόμαστε για το πασχαλινό τραπέζι.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ:

Τα αυγά δεν πρέπει να παραμένουν σε θερμοκρασία δωματίου περισσότερο από 2 ώρες. Διατηρήστε τα αυγά που έχουν βράσει επαρκώς (σφιχτά) στο ψυγείο μέχρι να σερβιριστούν.

Αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα αυγά (π.χ. χειροποίητη μαγιονέζα) καθώς επίσης την κατανάλωση ωμής ζύμης που περιέχει αλεύρι ή αυγά.

Αν επιθυμείτε να καταναλώσετε τα αυγά που βάψατε/διακοσμήσατε, βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει βαφή κατάλληλη για τρόφιμα.

Διατηρήστε τα αυγά στη συσκευασία τους στο ψυγείο (όχι στην πόρτα του ψυγείου). Τα βαμμένα αυγά θα πρέπει να διατηρούνται, επίσης, στο ψυγείο.

Βεβαιωθείτε ότι αποψύχετε το κρέας ακολουθώντας τα σωστά βήματα: η απόψυξη στη συντήρηση του ψυγείου μπορεί να διαρκέσει περίπου 24 ώρες, όταν πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι. Ποσότητα κρέατος περίπου 4,5 κιλών χρειάζεται αρκετές μέρες ώστε να αποψυχθεί πλήρως.

Αποψύξτε το αιγοπρόβειο κρέας τοποθετώντας το στη συντήρηση του ψυγείου, στο φούρνο μικροκυμάτων ή σε κρύο νερό και όχι σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν αποψυχθεί, μπορεί να συντηρηθεί στο ψυγείο 3 έως 5 ημέρες -όταν είναι μπριζόλες, παϊδάκια- και 1 έως 2 ημέρες όταν είναι κιμάς. Όταν αποψυχθεί στον φούρνο μικροκυμάτων ή σε κρύο νερό, θα πρέπει να μαγειρευτεί αμέσως.

Διατηρήστε το ωμό κρέας στο ψυγείο, χωριστά από άλλα ωμά (π.χ. φρούτα ή λαχανικά) ή μαγειρεμένα τρόφιμα, ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνσή τους.

Διατηρήστε το αιγοπρόβειο κρέας στο ψυγείο σε θερμοκρασία <4oC.

Τοποθετήστε το μαριναρισμένο κρέας στο ψυγείο μέχρι να το μαγειρέψετε. Απορρίψτε κάθε ποσότητα μαρινάδας που δε χρησιμοποιήσατε στο μαγείρεμα.

Ψήστε το κρέας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 160oC. Το κρέας είναι έτοιμο για κατανάλωση όταν η εσωτερική του θερμοκρασία φτάσει τους 63oC και το αφήσουμε να «ξεκουραστεί» σε αυτή τη θερμοκρασία για 3 λεπτά. Αν δεν υπάρχει θερμόμετρο, μαγειρεύουμε επαρκώς το κρέας, ώστε ο ζωμός του να είναι διαυγής.

Το μαγειρεμένο αιγοπρόβειο κρέας μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο έως 3-4 ημέρες.

Αν επιθυμείτε να καταναλώσετε αιγοπρόβειο κρέας σε πακέτο (take away ή delivery), βεβαιωθείτε ότι είναι ζεστό κατά την παραλαβή. Καταναλώστε το μαγειρεμένο κρέας εντός 2 ωρών ( ή 1 ώρας αν η θερμοκρασία είναι >32oC). Αν δεν πρόκειται να καταναλωθεί αμέσως, τοποθετήστε το στο ψυγείο σε θερμοκρασία ≤4oC, σε καλυμμένα δοχεία και καταναλώστε το εντός 3-4 ημερών, κρύο ή αφού προηγουμένως το ζεστάνετε στους 74oC.

Θυμηθείτε ότι είναι απαραίτητο να πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι και νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον χειρισμό των τροφίμων.

Χρησιμοποιήστε ξεχωριστές επιφάνειες εργασίας και εργαλεία (π.χ. μαχαίρια) για ωμά και μαγειρεμένα τρόφιμα.

Χρησιμοποιήστε ξεχωριστές επιφάνειες εργασίας και εργαλεία για ωμά κρέατα, με ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό του κοτόπουλου καθώς επίσης διαφορετικές επιφάνειες για τα υπόλοιπα τρόφιμα (ωμά λαχανικά κλπ.).

