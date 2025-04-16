50.000 χάρτινες σακούλες «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στα διόδια – Για ένα πιο «πράσινο» Πάσχα

Και φέτος το Πάσχα, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή εταιρεία KYKLADES MARITIME CORPORATION και τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα διόδια, συνεχίζει την περιβαλλοντική του δράση, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στους δρόμους.

50.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων θα διανεμηθούν στους οδηγούς κατά την Πασχαλινή έξοδο, ενθαρρύνοντας όλους μας να διατηρήσουμε το οδικό μας περιβάλλον καθαρό. Με μια απλή κίνηση – πετώντας τα απορρίμματά μας στη σακούλα και όχι στο δρόμο – συμβάλλουμε σε μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα.

Η δράση θα υλοποιηθεί τη Μεγάλη Πέμπτη, 17 Απριλίου, στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Οι σακούλες θα δίνονται μαζί με την απόδειξη των διοδίων.

Το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» ευχαριστεί θερμά την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες για τη μεταφορά και έγκαιρη παράδοση των σακουλών στα σημεία διανομής.

Πηγή: skai.gr

