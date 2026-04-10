Πάσχα: 100% πληρότητα στα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων – Πού κατευθύνονται οι εκδρομείς

Με πληρότητες που αγγίζουν το 100% αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Τόσο χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όσο και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, «φέτος η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, με τα λεωφορεία να αναχωρούν με πληρότητες στο 100% και από τους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια. Χθες, είχαν προστεθεί 150 έξτρα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, πέραν των 250 που είναι σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 50 έξτρα δρομολόγια. H κίνηση σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από τον σταθμό των Λιοσίων είναι αυξημένη περίπου 10%».

Οι προορισμοί με αυξημένη κίνηση είναι η Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία και η Θεσσαλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

