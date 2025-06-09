Κρήτη: Εισαγγελική έρευνα για νεκρά βρέφη και ανάπηρες γυναίκες μετά από τοκετούς στο Βενιζέλειο

Στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας τέθηκαν περιστατικά με νεκρά βρέφη σε τοκετούς στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου αλλά και για μητέρες με σοβαρές επιπλοκές.

Σύμφωνα με το creta24.gr, τέσσερις γυναίκες βίωσαν τον εφιάλτη το καλοκαίρι του 2022.

Έχει παραγγελθεί διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτόν τον εφιάλτη 3 γυναίκες με τα νεογνά τους. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των τραγικών γεγονότων, υπήρξε και τέταρτη καταγγελία για ένα ακόμη νεκρό βρέφος αμέσως μετά τον τοκετό.

Μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση, ο Εισαγγελέας θα διαπιστώσει εάν υφίστανται ποινικές ευθύνες και εάν προκύψουν υπαίτιοι, θα παραπεμφθούν ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η πρώτη περίπτωση αφορά μια 33χρονη, η οποία έχασε το μωρό της αμέσως μετά τον τοκετό, ενώ η ίδια παρουσίασε σηψαιμία και πνευμονική εμβολή, κινδυνεύοντας να χάσει ακόμη και τη ζωή της. Μετά από πολύμηνη μάχη, η άτυχη γυναίκα, έχοντας γίνει σκιά του εαυτού της, αφού είχε χάσει πολλά κιλά, χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας και πλέον παρουσιάζει υψηλό ποσοστό αναπηρίας.

«Η ζωή της συγκεκριμένης γυναίκας έχει καταστραφεί. Τα ερωτήματα που προβάλλουν είναι αμείλικτα. Εμείς έχουμε μια αποκρυσταλλωμένη άποψη, αναφορικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί και με τη βοήθεια των τεχνικών μας συμβούλων, θα συμβάλουμε στην ανάδειξη της ουσιαστική αλήθειας όπως και των πράξεων ή παραλείψεων που αιτιωδώς συνδέονται με τα τραγικά αυτά αποτελέσματα», ανέφερε μιλώντας στο Creta24, ο δικηγόρος της 33χρονης, Λευτέρης Κάρτσωνας, ο οποίος εκπροσωπεί και μια 46χρονη.

Όσον αφορά στην 46χρονη, γέννησε ένα υγιέστατο μωράκι, όμως για την ίδια, λίγα 24ωρα μετά, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά. Σύμφωνα με τον κ. Κάρτσωνα, μετά τη διενέργεια του τοκετού και τη χορήγηση συγκεκριμένης αντιβίωσης, στην οποία ήταν αλλεργική όπως η ίδια φρόντισε να ενημερώσει νωρίτερα το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, παρουσίασε επιπλοκές με αποτέλεσμα να βρεθεί σε κωματώδη κατάσταση. Αποτέλεσμα, ήταν η γυναίκα να παρουσιάζει μέχρι και σήμερα 80% αναπηρία, αδυνατώντας να αυτοεξυπηρετηθεί.

Η τρίτη περίπτωση, αφορά μια γυναίκα που γέννησε με προγραμματισμένη καισαρική τομή και λίγες ώρες μετά, το βρέφος παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για τις τρεις αυτές ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παραγγελθεί διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτόν τον εφιάλτη, ενώ αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των τραγικών γεγονότων, υπήρξε και τέταρτη καταγγελία για ένα ακόμη νεκρό βρέφος αμέσως μετά τον τοκετό.

Μια γυναίκα από το Λασίθι επικοινώνησε με τον δικηγόρο, κ. Κάρτσωνα, στον οποίο και κατήγγειλε ότι το ίδιο χρονικό διάστημα, έχασε το μωρό της στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον κ. Κάρτσωνα, πρόκειται για γυναίκες που πριν τα τραγικά γεγονότα, δεν παρουσίαζαν κανένα πρόβλημα υγείας. «Κατά την άποψή μου δεν μπορεί όλα να είναι συμπτωματικά. Είναι κρίσιμο να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα».

Πηγή: skai.gr

