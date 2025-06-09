Πέθανε ο δημοσιογράφος Κώστας Γιανναράκος

Πέθανε ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, στις 8 Ιουνίου 2025, ο δημοσιογράφος Κώστας Γιανναράκος, που κάλυπτε το ρεπορτάζ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τα αδέλφια του Γεωργία και Γιώργο.

Ο Κ. Γιανναράκος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 1965, σε μια δημοσιογραφική οικογένεια. Γονείς του, ο Δημήτρης και η Όλγα Γιανναράκου. Σπούδασε προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από μικρός ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Εργάστηκε σε εφημερίδες και για πολλά χρόνια, μέχρι το τέλος της ζωής του, στο Αθηναΐκό Πρακτορείο Ειδήσεων με αντικείμενό του το στρατιωτικό ρεπορτάζ. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει στο Μάτι, στο Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου την Τετάρτη 11 Ιουνίου στις 13:00.

Η διοίκηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ και οι όλοι οι εργαζόμενοι στο Πρακτορείο Ειδήσεων εκφράζουμε τη θλίψη και τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς και τους οικείους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

