Νεκρός μέσα σε «λίμνη» αίματος βρέθηκε 23χρονος εργαζόμενος στην Πάρο, στο δωμάτιο που διέμενε, φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Τον νεαρό άνδρα, εντόπισαν τους ιδιοκτήτες του σπιτιού που ειδοποίησαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία - νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Φίλοι και συγγενείς από τη Νέα Κίο Αργολίδας, τόπο καταγωγής του 23χρονου με αναρτήσεις τους αποχαιρέτησαν τον νεαρό, αφήνοντας αιχμές για δολοφονία.

Η οικογένεια του άτυχου νεαρού μιλάει για δολοφονία του 23χρονου.

