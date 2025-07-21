Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίλερ στην Πάρο: 23χρονος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του μέσα σε «λίμνη» αίματος - Δούλευε «σεζόν»

Ο νεαρός είχε πάει στην Πάρο να εργαστεί για τη σεζόν - Διατάχθηκε νεκροψία - νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Πάρος

Νεκρός μέσα σε «λίμνη» αίματος βρέθηκε 23χρονος εργαζόμενος στην Πάρο, στο δωμάτιο που διέμενε, φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Τον νεαρό άνδρα, εντόπισαν τους ιδιοκτήτες του σπιτιού που ειδοποίησαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία - νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Φίλοι και συγγενείς από τη Νέα Κίο Αργολίδας, τόπο καταγωγής του 23χρονου με αναρτήσεις τους αποχαιρέτησαν τον νεαρό, αφήνοντας αιχμές για δολοφονία.

παρος

  Η οικογένεια του άτυχου νεαρού μιλάει για δολοφονία του 23χρονου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάρος Νεκρός άνδρας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark