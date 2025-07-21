Στη σύλληψη ενός 25χρονου Ρομά προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα ύστερα από καταγγελία 37χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με τη γυναίκα ο 25χρονος μαζί με έναν 46χρονο άνδρα την απειλούσαν και την εκβίαζαν, απαιτώντας της το ποσό των 5.800 ευρώ.

Ο 25χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες του apoxhxos.gr φέρεται να της είχε δανείσει πριν τέσσερις μήνες 800 ευρώ και τώρα της ζητούσε με τόκο το υπέρογκο αυτό ποσό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και τοκογλυφία.

Πηγή: skai.gr

