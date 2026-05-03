Παρότι βρισκόμαστε στην τρίτη ημέρα του Μαΐου, η Πάρνηθα και η Πεντέλη υποδέχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή, νιφάδες χιονιού ικανές για χιονόστρωση στα υψηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα και την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος.

Για δεύτερη συνεχή μέρα τα βουνά βορείως του Λεκανοπεδίου της Αττικής τυλίχθηκαν στα λευκά καθώς η τριήμερη κακοκαιρία φθάνει στο τελευταίο της στάδιο, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω, για παν ενδεχόμενο.

Γενικά όμως δεν αναφέρονται προβλήματα στην κυκλοφορία.

Δεν είναι 1 Δεκεμβρίου είναι 3 Μαΐου και τα πάντα είναι λευκά στην Πάρνηθα όπου το χιόνι ξεπερνάει τους 10 πόντους



Βίντεο : Βίντεο Βέρα Αβραμίδου pic.twitter.com/5O3SwI9YL7 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) May 3, 2026

Πολύ περισσότερες χιονοπτώσεις αναφέρονται σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδος αλλά και της Πελοποννήσου. Εικόνες πυκνής χιονόπτωσης και ευρείας χιονόστρωσης μεταδίδονται από τα Καλάβρυτα, τη Ζήρεια Κορινθίας, τον Παρνασσό και αρκετές άλλες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

