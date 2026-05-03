Φωτιά ξέσπασε στις 21:10 το βράδυ του Σαββάτου, σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Αστυνομικοί του Α.Τ. Ωραιοκάστρου που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν μια 36χρονη γυναίκα και τα 3 ανήλικα παιδιά της, όλοι καλά στην υγεία τους.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Το συμβάν έληξε στις 01:30. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

