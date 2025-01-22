Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρωινές ώρες, σήμερα, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2025, εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού, κατά την οποία εντοπίστηκαν μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα.

Ειδικότερα, για την πλήρη διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος, οργανώθηκε επιχείρηση από κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ. και ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

Τι βρέθηκε

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 8 κελιά όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, καλώδια φόρτισης και handsfree, ενώ ελέγχθησαν 19 έγκλειστοι, σε δύο από τους οποίους βρέθηκαν 2 αυτοσχέδια μαχαίρια.

Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεμένα αντικείμενα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

