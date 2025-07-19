Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 19 Ιουλίου 2025, στην οδό Δημοκρατίας, στο ύψος της κάβας «Κυριαζή», στα Δεμένικα Πατρών.

Η 75χρονη γυναίκα, κάτοικος περιοχής, παρασύρθηκε από νταλίκα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βγει από το σπίτι της για εξωτερικές δουλειές.

Η άτυχη γυναίκα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, είχε εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες της νταλίκας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι και στο πόδι.

Αν και αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο, λίγες ώρες αργότερα, η ηλικιωμένη δεν άντεξε τα τραύματά της και κατέληξε στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από αστυνομικούς της Τροχαίας, συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Πηγή: Tempo24

