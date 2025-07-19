Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η ορειβάτισσα στον Όλυμπο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Πυροσβεστικό Σώμα, όταν ειδοποιήθηκε για περιστατικό τραυματισμένης γυναίκας στον Όλυμπο, πλησίον του καταφυγίου «Πριόνια».

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο γνωστό ορειβατικό μονοπάτι Ε4, στη διαδρομή από το καταφύγιο «Πριόνια» προς το «Σπήλιος Αγαπητός».

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτόχωρου και Κατερίνης, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης Ε.Μ.Α.Κ.

Οι διασώστες προσέγγισαν τη γυναίκα, την ακινητοποίησαν με ασφάλεια και την μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της διακομιδής της.

Πηγή: skai.gr

