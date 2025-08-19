Μετανάστης απέδρασε από την κλειστή δομή του Δήμου Σιντικής

Στη σύλληψη παράτυπου μετανάστη που διέφυγε χθες το βράδυ από την Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο του δήμου Σιντικής, στην περιοχή των Σερρών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για 21χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης σε δασώδη περιοχή.

Μαζί με τον 21χρονο συλληφθέντα, αποπειράθηκαν να αποδράσουν από τη δομή του δήμου Σιντικής άλλοι πέντε Αιγύπτιοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, ωστόσο δεν τα κατάφεραν χάρη στην άμεση αστυνομική επέμβαση. Ο 21χρονος κατηγορείται για απόδραση και άλλοι πέντε για απόπειρα απόδρασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.