Λάρισα: Καίει ακόμα η φωτιά στο Αμύγδαλο Τυρνάβου - Μάχη με διάσπαρτες εστίες

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει σε δασική έκταση, σε διάσπαρτες εστίες εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Λάρισας.

Με το πρώτο φως της ημέρας κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας η πυροσβεστική επιχείρησε κυρίως με πεζοπόρα τμήματα καθώς τα οχήματα λόγω του δύσβατου του εδάφους δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές δεν κινδύνευσαν ποιμνιοστάσια.

Σημειώνεται πως οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν πλέον μαζί με τα εναέρια μέσα, 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδας ΣμηΕΑ Θεσσαλίας. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

