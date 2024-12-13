Στην καρδιά του Πειραιά, στη διασταύρωση των οδών Νεώσοικων και Ευεργετών, πολύ κοντά στο Τζάνειο Νοσοκομείο και το Πασαλιμάνι, υπάρχει ένα από τα πιο παράξενα και μυστηριώδη φαινόμενα της περιοχής: το διάσημο πλέον «στοιχειωμένο πουκάμισο» του Πειραιά.

Ένα ανεξήγητο γεγονός, που με την πάροδο του χρόνου έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους αστικούς μύθους της πόλης, προκαλώντας την περιέργεια ντόπιων και επισκεπτών.

Δείτε το βίντεο των Up Stories για να ανακαλύψετε την ιστορία πίσω από αυτό το φαινόμενο και να μάθετε σε ποιον ανήκε το μυστηριώδες πουκάμισο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.