Συνελήφθησαν χθες το πρωί 2 άντρες, 49 και 58 ετών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορούμενοι για κλοπές κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών μηχανημάτων έργου (φορτωτές), εξοπλισμού και μεταλλικών κάδων μπαζών από εργοτάξια και οικοδομές, που τελούνταν, κυρίως τις πρώτες πρωινές και πρωινές ώρες, σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Μετά από έρευνες στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

φορτηγό όχημα,

διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία,

αεροβόλο όπλο και πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,

μαχαίρι 36 εκ.,

3 πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων,

δύο ασύρματοι,

καταγραφικό μηχάνημα,

τάμπλετ και δύο κινητά τηλέφωνα και

αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις κλοπών από τις περιοχές της Άνοιξης, του Αγίου Στεφάνου, της Νέας Φιλαδέλφειας, του Αμαρουσίου και του Περιστερίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

