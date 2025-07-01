Στην επίσκεψη του επιτρόπου Μετανάστευσης της ΕΕ Μάγκνους Μπρούνερ στην Ελλάδα, καθώς και στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου βασικό θέμα ήταν το μεταναστευτικό αναφέρθηκε σήμερα ο Μάρκους Λαμέρτ, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα μετανάστευσης, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ανέφερε: «Ο επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα για να συναντηθεί με τις εθνικές Αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Νωρίτερα σήμερα, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και τις αποτελεσματικές επιστροφές ασύλου για όσους δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής, καθώς και τη διαχείριση των συνόρων. Συζήτησαν επίσης τις τρέχουσες προκλήσεις στη Μέση Ανατολή και τη Λιβύη ενόψει της επικείμενης αποστολής του Επιτρόπου Μπρούνερ στη Λιβύη στο πλαίσιο της προσέγγισης "Ομάδα Ευρώπη"».

Ο κ. Λαμέρτ ρωτήθηκε και για την επίσκεψη του επιτρόπου Μετανάστευσης στη Λιβύη, με πιθανότερη ημερομηνία στις 8 Ιουλίου, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα και τόνισε ότι η Κομισιόν βρίσκεται σε συνεννόηση με τις Αρχές της Λιβύης για τον ορισμό της ημερομηνίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ζητήματος για την ΕΕ.

«Ανησυχούμε για την κατάσταση και την πρόσφατη αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης από τη Λιβύη. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο. Είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να βοηθήσουμε τη Λιβύη να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και βασισμένο στα δικαιώματα σύστημα μετανάστευσης, διακυβέρνησης και διαχείρισης. Η ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων φορέων της Λιβύης να σώζουν ζωές και να καταπολεμούν το λαθρεμπόριο και τα δίκτυα λαθρεμπόρων θα σταματήσει να επιτρέπει την εκμετάλλευση της απόγνωσης των ανθρώπων», τόνισε ο κ. Λαμέρτ.

