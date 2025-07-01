«Γέμισε» με κατηγορούμενους το ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 115 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματικές ομάδες που διέπραξαν εκατοντάδες διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες, την περίοδο 2020 - 2024, με τη συνολική τους «λεία» να ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Από νωρίς το πρωί η αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφάλειας τόσο εντός όσο και εκτός του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης ενόψει της έναρξης της διαδικασίας και τη μεταγωγή των (προσωρινά) κρατούμενων, ενώ με μέριμνα του Εφετείου είχε διαμορφωθεί ειδικά η δικαστική αίθουσα για να «φιλοξενήσει» τους κατηγορούμενους και τους παράγοντες της δίκης.

Είχε προηγηθεί πέρσι τον Αύγουστο γιγαντιαία επιχείρηση - με τη συμμετοχή 300 αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών - για τη σύλληψη (με εντάλματα) των κατηγορουμένων ως μελών συνολικά 14 εγκληματικών οργανώσεων - συμμοριών. Οι συλλήψεις είχαν γίνει σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Αττική, Χαλκιδική κι άλλες περιοχές.

Για την υπόθεση κρατούνται προσωρινά 45 κατηγορούμενοι και άλλοι 11 για άλλους λόγους, ενώ οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Καθώς η προσωρινή κράτηση για τους πρώτους 45 λήγει στα τέλη Αυγούστου, το Δικαστήριο αποφάσισε να διαχωρίσει γι' αυτούς τη δικογραφία και να ξεκινήσει την αποδεικτική διαδικασία. Για τους υπόλοιπους αποφασίστηκε αναβολή για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Πώς «χτυπούσαν» οι σπείρες

Η ογκωδέστατη δικογραφία αριθμεί 20.000 σελίδες και περιλαμβάνει διαρρήξεις και κλοπές σπιτιών, επιχειρήσεων και οχημάτων, όπως επίσης ληστρικές επιθέσεις κυρίως στη Θεσσαλονίκη.

Το πιο θεαματικό «χτύπημα» φαίνεται να το διέπραξε η πρώτη εγκληματική οργάνωση που περιγράφεται ως μακροβιότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες που δρούσαν σε μικρές και ευέλικτες ομάδες. Στο κύκλωμα αυτό αποδίδεται η κλοπή χρηματοκιβωτίου με 1,1, εκατ. από σπίτι επιχειρηματία στην ανατολική Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και συνήθιζαν να ριχνουν τα οχήματα στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου για να εξαφανίσουν πιθανά ενοχοποιητικά στοιχεία.

Παρόμοια τακτική όσον αφορά τα «επιχειρησιακά» οχήματα επέλεγαν, κατά περίπτωση, και τα μέλη των υπολοίπων ομάδων που είτε τα «βούλιαζαν» στο ίδιο μέρος, είτε τα έκαιγαν, όπως προέκυψε από τις πολύμηνες αστυνομικές έρευνες.

Σημαντική συμβολή στη δράση τους φαίνεται να διαδραμάτιζαν γυναίκες-συνεργοί που ήταν συνήθως σύζυγοι και θυγατέρες των κατηγορούμενων μελών. Από τις αστυνομικές έρευνες προέκυψε ότι λειτουργούσαν ως «τσιλιαδόροι», νοίκιαζαν αυτοκίνητα και παρακολουθούσαν τις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.

Τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χρησιμοποιούσαν σε πολλές περιπτώσεις στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες κωδικοποιημένες εκφράσεις. Πληροφορίες αναφέρουν πως όταν συζητούσαν να διαρρήξουν κάποια κατοικία έλεγαν «πάμε για βόλτα», ενώ τα σπίτια - «στόχους» τα αποκαλούσαν «κοπέλες» και τα κλεμμένα κοσμήματα «κόκκινα».

