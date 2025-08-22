Ένα παράνομο νεκροταφείο ζώων ανακαλύφθηκε στην «καρδιά» του Άλσους Χωροφυλακής στην Αθήνα, ύστερα από καταγγελίες πολιτών στον Δήμο Αθηναίων.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, ο συγκεκριμένος χώρος είναι πλησίον του Δημοτικού Κτηνιατρείου, ενώ χρησιμοποιήθηκε παράνομα από το 2021 για την ταφή ζώων συντροφιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι από χθες έως και σήμερα έχουν έρθει νέες καταγγελίες με πολίτες να υποδεικνύουν και άλλα σημεία εντός του Άλσους Χωροφυλακής όπου είναι θαμμένα δεκάδες ζώα.

«Βρισκόμαστε στο Άλσος Χωροφυλακής. Χθες, λάβαμε μια καταγγελία —η οποία προς το παρόν παραμένει ανώνυμη— ότι στον χώρο του Άλσους έχουν ταφεί δεκάδες ζώα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκαν εδώ πέρα, με τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου. Αμέσως μόλις λάβαμε αυτή την καταγγελία, και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ήρθαμε στον χώρο του Άλσους με ειδικό συνεργείο και πραγματοποιήσαμε αυτοψία» λέει στο Orange Press Agency η Όλγα Δούρου, Αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας.

Όπως εξηγεί, «η αυτοψία έδειξε ότι υπήρχε όντως ένας σκελετός αρχικά και στη συνέχεια εντοπίσαμε και άλλους. Καλέσαμε αμέσως την αστυνομία, η οποία ήρθε εδώ. Εν συνεχεία, αποκλείσαμε τον χώρο με τους εργαζόμενους της Δημοτικής Αστυνομίας. Εγώ πήγα στο τμήμα για να καταθέσω μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις παράνομες αυτές ταφές ζώων στο Άλσος».

Η ορθή διαδικασία για τα νεκρά ζώα

Η Όλγα Δούρου επισημαίνει ότι αυτή η παράνομη ταφή εγκυμονεί υγειονομικούς κινδύνους καθώς στο Άλσος Χωροφυλακής παίζουν πολλά παιδιά. Επιπλέον, όπως τονίζει, υπάρχει η νομότυπη διαδικασία για τα ζώα που πεθαίνουν:

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει νόμιμο τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα νεκρά ζώα, ο οποίος είναι η καύση. Πέρα από τις νομικές διαδικασίες που γίνονται σε συνεργασία με την εισαγγελία και την αστυνομία, είμαστε σε διαδικασία εσωτερικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για να δούμε ποια είναι η πηγή. Τα ζώα που έχουμε βρει προς το παρόν είναι παλιά, από το 2021. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι πότε έχει συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά είναι κάτι που θα το διερευνήσουμε με τη βοήθεια της ΕΔΕ» αναφέρει καταλήγοντας η Όλγα Δούρου.

Σημειώνεται ότι τα τμήματα του Άλσους όπου έχουν εντοπιστεί οστά ζώων έχουν αποκλειστεί από δημοτικούς υπαλλήλους με ειδική ταινία και ο χώρος φυλάσσεται.

Πηγή: skai.gr

