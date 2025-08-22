Λογαριασμός
Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας: Mήνυμα 112 - Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπερο - Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου 

UPDATE: 17:17
Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπερο.

Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά εκδόθηκε 112, ώστε οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

