Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπερο.

Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά εκδόθηκε 112, ώστε οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Καρδίτσας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 22, 2025

Πηγή: skai.gr

