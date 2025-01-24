Συμπλοκή με τραυματισμούς μεταξύ νεαρών και ανηλίκων σημειώθηκε λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι στη Μεταμόρφωση, επί της οδού Πευκών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τη συμπλοκή τραυματίστηκε με κατσαβίδι στην κοιλιακή χώρα ένας 19χρονος αλβανικής καταγωγής και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Επίσης, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ακόμη άτομα, 19 και 17 ετών, αλβανικής καταγωγής.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 9 προσαγωγές και διενεργεί έρευνα για το περιστατικό ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό φαίνεται να συμμετείχαν ομάδες από διαφορετικές περιοχές.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, στο σημείο της συμπλοκής συναντήθηκαν πάνω από 20 άτομα, μια ομάδα από τη Νέα Φιλαδέλφεια και μια από τη Μεταμόρφωση και την Κηφισιά και έγινε πραγματική μάχη.

Δεν προκύπτει οι διαφορές να έχουν οπαδικά κίνητρα, αλλά μάλλον έχουν σχέση με διαμάχη μεταξύ περιοχών.

Στον τόπο της συμπλοκής βρέθηκε και το κατσαβίδι με το οποίο τραυματίστηκε ο 19χρονος και εστάλη για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.