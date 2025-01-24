Συνελήφθη πρωινές ώρες στις 24 Ιανουαρίου στα Ιλίσια, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 56χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με ποινή κάθειρξης 6 ετών και φυλάκισης 29 μηνών, για τα αδικήματα της απάτης κατ’ εξακολούθηση, της πλαστογραφίας και της υπεξαγωγής εγγράφων.

Ειδικότερα ο 56χρονος, προσποιούμενος τον δικηγόρο, έπειθε ανασφάλιστους εργαζομένους ότι θα τους τακτοποιήσει ασφαλιστικά εισπράττοντας από αυτούς χρηματικά ποσά.

Πάνω από 300.000 ευρώ η ζημία

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια συνεργών ασφάλιζε τους εργαζόμενους σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ως εργαζομένους ψευδώς σε διάφορες εταιρείες ενώ η ζημία που προκλήθηκε στους ασφαλιστικούς φορείς ξεπέρνα το χρηματικό ποσό των 300.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο 56χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

