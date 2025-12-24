Τα απαραίτητα ψώνια για το εορταστικό τραπέζι μπορούν να κάνουν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων οι πολίτες καθώς και τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά μέχρι το απόγευμα.

Σήμερα, σήμερα Τετάρτη, τα καταστήματα λειτουργούν από τις 09:00-18:00.

Τις επόμενες ημέρες το εορταστικό ωράριο είναι το εξής:

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Ποιες ώρες λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

LIDL: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.