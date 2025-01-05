Λογαριασμός
Τι είναι το έθιμο «Καβούκι» ή «Μπουλούκι» που αναβιώνει στο Ζάρκο Τρικάλων την Παραμονή των Φώτων - Δείτε βίντεο

Τις τελευταίες δεκαετίες το Ζάρκο, την ημέρα των Φώτων αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, που έρχονται να διασκεδάσουν και να έρθουν σε επαφή με την παράδοση

Ζάρκο Τρικάλων

Το έθιμο «Καβούκι» ή αλλιώς «Μπουλούκι» αναβιώνει και φέτος στο Ζάρκο Τρικάλων, και προσελκύει πολλών επισκεπτών

Το λεγόμενο “Καβούκι” ή “Μπουλούκι”, είναι ίσως από τα λιγοστά έθιμα της χώρας, που συνεχίζουν αναλλοίωτα με την πάροδο του χρόνου.

Ένα Διονυσιακό έθιμο που η ιστορία του χάνεται εκατοντάδες χρόνια πίσω και κάθε χρόνο κεντρίζει τα βλέμματα όλης της Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα νέοι του χωριού για να ξορκίσουν το κακό υποδύονται τις νύφες, τους γαμπρούς, τους διαβόλους, το γιατρό και τον καβουκά, τον αρχηγό του μπουλουκιού.

TAGS: φώτα θεοφάνεια Τρίκαλα έθιμο
