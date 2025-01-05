Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε στέκια παράνομου τζόγου – Χειροπέδες σε 9 άτομα για παράνομα παίγνια σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Μπαράζ ελέγχων πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία με στόχο τον παράνομο τζόγο, που, όπως κάθε χρόνο, βρίσκεται σε έξαρση κατά την εορταστική περίοδο.

Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε λίγες ώρες, η ΕΛ.ΑΣ, σημείωσε ακόμα δύο επιτυχίες κατά του παράνομου τζόγου συλλαμβάνοντας συνολικά εννέα άτομα για παράνομα παίγνια σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στο δόκανο της ΕΛ.ΑΣ. παράνομο μίνι καζίνο στη Θεσσαλονίκη

Η πιο πρόσφατη επιχείρηση κατά του παράνομου τζόγου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 4 Ιανουαρίου, σε ένα ακόμη παράνομο μίνι καζίνο στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 4 άτομα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν 1 πελάτης του καταστήματος, που αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα, καθώς και 3 υπάλληλοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας ρύθμισης της αγοράς παιγνίων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που αναζητείται.

Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και 590 ευρώ.

Στο στόχαστρο της Αστυνομίας η Αττική

Έφοδο σε ένα ακόμα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είχε μετατραπεί σε παράνομο μίνι καζίνο, πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου, στην Αττική.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, μεταξύ των οποίων η προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, η οποία ενεργούσε για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και 4 πελάτες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- παραβάσεις των νομοθεσιών ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 20 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή, 20 οθόνες που απεικόνιζαν «φρουτάκια» και «ρουλέτα», 5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 9 κάμερες επιτήρησης χώρων καθώς και 265 ευρώ.

Βαρύτατα πρόστιμα και φυλάκιση και για τους παράνομους παίκτες

Βαριές είναι οι «καμπάνες» που προβλέπονται τόσο για τη διενέργεια όσο και για τη συμμετοχή σε παράνομα παίγνια.

Ειδικότερα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως τριών μηνών και χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ για τους παίκτες του παράνομου τζόγου.

Αναφορικά με τα πρόσωπα που διενεργούν παίγνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα, αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα.

Αν τα παίγνια διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 200.000 έως και 500.000 ευρώ, ενώ αν τα παίγνια που διεξάγονται είναι τυχερά, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή 700.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.