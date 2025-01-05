Ουρές περίπου 2 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα σχηματίζουν αυτήν την ώρα τα οχήματα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης - Αθήνας, στο ύψος του Μπράλλου, λόγω έργων συντήρησης στη γέφυρα της περιοχής.

Με ανακοίνωσή της η Κεντρική Οδός είχε ενημερώσει εν όψει του 3ημέρου των Θεοφανίων για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ στην περιοχή των Θερμοπύλων με αντικείμενο την αντικατάσταση της γέφυρας στο 201 χλμ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Λαμία πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς Αθήνα, ενώ η κυκλοφορία προς Αθήνα πραγματοποιείται από τη λωρίδα στο δεξιότερο τμήμα του ίδιου ρεύματος.



