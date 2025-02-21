Το Κολλέγιο Ανατόλια καταθέτει στις 31/3 αίτηση για ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου

Αίτηση για ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου προτίθεται να καταθέσει το Κολλέγιο Ανατόλια.

Σε ανακοίνωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού γνωστοποιείται ότι «όπως ανακοίνωσε το Συμβούλιο των Εφόρων, το Ανατόλια σε συνεργασία με εγκεκριμένο ξένο πανεπιστήμιο θα συμμετάσχει στη διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) σύμφωνα με τον ν. 5094/2024 (Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις)».

Η αίτηση θα υποβληθεί έως την 31η Μαρτίου 2025, προκειμένου η άδεια να αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, το Ανατόλια αποτελεί τον «πιο δημοφιλή ακαδημαϊκό προορισμό στην Ελλάδα για φοιτητές/τριες αμερικανικών πανεπιστημίων μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής, με αριθμό που υπερβαίνει τους 6.000 μέχρι σήμερα» και «στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει η Πολιτεία, το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό μας να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών/τριών Ελλήνων και ξένων χάρη στις υπηρεσίες στήριξης, διαμονής και ασφάλειας που προσφέρει, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως εκπαιδευτικό προορισμό και κατ’ επέκταση της Ελλάδας στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη».

Το Ανατόλια ολοκλήρωσε πρόσφατα το campus master plan, το οποίο προβλέπει για την πανεπιστημιακή του βαθμίδα, την κατασκευή - επιπλέον των τριών υπαρχόντων - τεσσάρων νέων κτιρίων, το πρώτο εκ των οποίων θα παραδοθεί προς χρήση το φθινόπωρο του 2027.

Οι σχολές που θα λειτουργήσουν σε προπτυχιακό επίπεδο είναι Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών (Business), Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (Humanities and Social Sciences), Τεχνολογίας και Επιστημών (Technology & Sciences).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

