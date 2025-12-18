Ιστορική ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό η σημερινή, με την τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη, υπερσύγχρονη, φρεγάτα κλάσης FDI «Κίμων».

Η «Κίμων» ολοκλήρωσε το τελικό στάδιο δοκιμών, με την τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο κατάστρωμα να γίνεται στη Λοριάν, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναυάρχου Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.



Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Δένδιας συναντάται στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «ζούμε μια απόδειξη της στρατηγικής σχέσης αναμέσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου, αλλά η είσοδος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή». Στη συνέχεια ευχαρίστηκε τη γαλλική κυβέρνηση και την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, ενώ χαρακτήρισε τις ελληνογαλλικές σχέσεις «θερμότατες».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής σημείωσε ότι «η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, τη φρεγάτα Κίμων».

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, η «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ενώ για την υποδοχή της θα διοργανωθεί μια λαμπρή τελετή.

Η ένταξη των υπερσύγχρονων πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού ειδικότερα.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο Bergamini μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Στις 14 Νοεμβρίου υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων η σύμβαση, ύψους 982 εκατ. ευρώ, για την τέταρτη Belharra (FDI) κλάσης. Η σύμβαση προβλέπει αυξημένη ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή, φτάνοντας το 25% του προγράμματος, κάτι που ήταν στόχος της ελληνικής πλευράς.



Η συνολική δαπάνη θα καταβληθεί τμηματικά από το τρέχον έτος έως και το έτος 2030. Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια της τέταρτης, λεγόμενης ψηφιακής, φρεγάτας εγκρίθηκε το καλοκαίρι από το ΚΥΣΕΑ και την Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο των κινήσεων για την ενίσχυση του στόλου επιφανείας και κατ’ επέκταση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Η τέταρτη φρεγάτα Belharra θα λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής» και έρχεται να συμπληρώσει την τετράδα των πλέον σύγχρονων φρεγατών διεθνώς ενισχύοντας σημαντικά τον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Θα είναι Belharra Standard 2 (όπως και οι άλλες ελληνικές φρεγάτες), αλλά θα είναι Standard 2++ με αυξημένες δυνατότητες.

Οι τρεις πρώτες φρεγάτες είναι οι εξής:

Φ/Γ «Κίμων» (F-601): Έχει ήδη ξεκινήσει θαλάσσιες δοκιμές και η παράδοσή της αναμένεται σύντομα (αναφέρεται περί τον Δεκέμβριο).

Φ/Γ «Νέαρχος» (F-602): Η καθέλκυσή της έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Φ/Γ «Φορμίων» (F-603): Η τελετή καθέλκυσής της πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (περί τον Ιούνιο του 2025).

I am in Lorient for Kimon delivery ceremony

Filming in very stormy conditions ⛈️ pic.twitter.com/eDSvkz9VgF — Xavier Vavasseur (@xaviervav) December 18, 2025

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN («Belh@rra») F - 601 «Κίμων».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.