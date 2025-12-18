Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: H καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Νωρίτερα, είχε γίνει η τελετή ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.
Πηγή: skai.gr
- Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική πλειοψηφία αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- ΕΛΚ: Παρεμβάσεις σε 9 τομείς για την ανταγωνιστικότητα - Ετοιμάζονται οι προτάσεις υπό την προεδρία Χατζηδάκη
- Εξώδικο στην Κωνσταντοπούλου στέλνει ο Γεωργιάδης -«Επίτηδες με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.