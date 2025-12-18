Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: H καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

Ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την τελετή ονοματοδοσίας, ύψωσης σημαίας και παραλαβής της πρώτης φρεγάτας Belh@rra «Κίμων»

Μητσοτάκης

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, είχε γίνει η τελετή ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Ένοπλες Δυνάμεις φρεγάτα Κίμων
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark