Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη οι Αθηναίοι για τις ημέρες του Πάσχα.
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στους παρακάτω δρόμου αυτή την ώρα:
- στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών - Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου
- στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χλμ αναμονή προς Σκαραμαγκά
- στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντη προς τη Νέα Χαλκηδόνα
- στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κύμης
- στη λεωφόρο Μαραθώνος - Χελμού-Κρυονερίου από τη Δροσιά προς την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας
Υπενθυμίζεται ότι από τις 3 μμ έως τις 10 μμ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από 3,5 τόνους.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.