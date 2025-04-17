Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη οι Αθηναίοι για τις ημέρες του Πάσχα.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στους παρακάτω δρόμου αυτή την ώρα:

στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών - Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου

στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χλμ αναμονή προς Σκαραμαγκά

στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντη προς τη Νέα Χαλκηδόνα

στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κύμης

στη λεωφόρο Μαραθώνος - Χελμού-Κρυονερίου από τη Δροσιά προς την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας

Υπενθυμίζεται ότι από τις 3 μμ έως τις 10 μμ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από 3,5 τόνους.

