Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα - Πού υπάρχουν μεγάλα προβλήματα

Αυξημένη η κίνηση στις εξόδους της πόλης - Αυξημένη ήταν νωρίς το πρωί και η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

10:57
κίνηση διόδια

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη οι Αθηναίοι για τις ημέρες του Πάσχα.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στους παρακάτω δρόμου αυτή την ώρα:

  • στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών - Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου
  • στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χλμ αναμονή προς Σκαραμαγκά
  • στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντη προς τη Νέα Χαλκηδόνα 
  • στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κύμης
  • στη λεωφόρο Μαραθώνος - Χελμού-Κρυονερίου από τη Δροσιά προς την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας

Υπενθυμίζεται ότι από τις 3 μμ έως τις 10 μμ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από 3,5 τόνους.

