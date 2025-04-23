Λογαριασμός
Καθολικοί προσεύχονται στον Ι.Ν Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη στην Αθήνα, στη μνήμη του Πάπα Φραγκίσκου – Δείτε φωτογραφίες 

Στο ναό έχει ανοίξει βιβλίο συλλυπητηρίων ενώ την Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστεί η λειτουργία υπέρ αναπαύσεως του εκλιπόντος Ποντίφικα

Πάπας Φραγκίσκος: Καθολικοί προσεύχονται στον Ι.Ν Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη

Καθολικοί πιστοί, Έλληνες και τουρίστες που βρίσκονται στην χώρα μας, προσέρχονται από προχθές, Δευτέρα του Πάσχα στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη στην Αθήνα, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, την ώρα που στο Βατικανό είναι σε εξέλιξη το 3ημερο λαϊκό προσκύνημα στη σορό του.

papas

papas

Στο ναό έχει ανοίξει βιβλίο συλλυπητηρίων ενώ την Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστεί η λειτουργία αναπαύσεως για τον πάπα Φραγκίσκο. 

papas

papaw

Βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου έχει ανοίξει και στην πρεσβεία του Βατικανού στην Αθήνα. 

papas

Πηγή: skai.gr

