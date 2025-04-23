Πάπας Φραγκίσκος: Καθολικοί προσεύχονται στον Ι.Ν Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη

Καθολικοί πιστοί, Έλληνες και τουρίστες που βρίσκονται στην χώρα μας, προσέρχονται από προχθές, Δευτέρα του Πάσχα στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη στην Αθήνα, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, την ώρα που στο Βατικανό είναι σε εξέλιξη το 3ημερο λαϊκό προσκύνημα στη σορό του.

Στο ναό έχει ανοίξει βιβλίο συλλυπητηρίων ενώ την Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστεί η λειτουργία αναπαύσεως για τον πάπα Φραγκίσκο.

Βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου έχει ανοίξει και στην πρεσβεία του Βατικανού στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

