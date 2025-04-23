Στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου η σορός του Πάπα Φραγκίσκου - Συρρέουν χιλιάδες πιστοί για το λαϊκό προσκύνημα

Χιλιάδες πιστοί έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου προκειμένου να προσκυνήσουν τη σορό του Πάπα Φραγκίσκου.

Η σορός του Ποντίφικα μεταφέρθηκε νωρίτερα με πομπή στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου από το παρεκκλήσι της Σάντα Μάρτα. Εκεί θα παραμείνει σε ανοιχτό φέρετρο μέχρι την Παρασκευή για να επιτρέψει σε όσους το επιθυμούν να αποτίσουν τα σέβη τους.

Η πομπή ξεκίνησε αφού διαβάστηκε μια μικρή προσευχή από τον καμερλένγκο, τον καρδινάλιο Κέβιν Φάρελ, ο οποίος και διευθύνει το Βατικανό μετά τον θάνατο του Πάπα.

Το ευρύ κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου από τις 11:00 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, από τις 07:00 έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και από τις 07:00 έως τις 19:00 την Παρασκευή.

Έχοντας σπάσει την παράδοση και αλλάξει τα πρωτόκολλα ο Πάπας πριν από λίγα χρόνια, οι καρδινάλιοι δεν έμειναν ιδιωτικά με τη σορό του ποντίφικα ενώ το φέρετρό του δεν τοποθετήθηκε σε βάθρο, όπως ήταν η επιθυμία του.

Η λειτουργία ξεκίνησε στις 10:00 στην πλατεία μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου παρουσία πατριαρχών, καρδιναλίων, αρχιεπισκόπων, επισκόπων και ιερέων από όλο τον κόσμο. Ο κοσμήτορας του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, Καρδινάλιος Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε, ηγείται της λειτουργίας.

Ο Καρδινάλιος Μπατίστα Ρε θα παραδώσει τον τελευταίο έπαινο και την επικύρωση - μια τελική προσευχή όπου ο Πάπας θα ανατεθεί επίσημα στον Θεό - και το σώμα του ποντίφικα στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Santa Maria Maggiore για την ταφή.

Τεράστια πλήθη αναμένονται το Σάββατο, με 250.000 άτομα να αναμένεται να παραστούν στην κηδεία. Πολλοί αρχηγοί κρατών και βασιλιάδων έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ' με τη βασίλισσα Λετίσια και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

