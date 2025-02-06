Σταματημό δεν έχουν οι σεισμικές δονήσεις στη Σαντορίνη, καθώς σε μία ώρα έκανε περίπου 15 σεισμούς κοντά στα 4 με 4,5 Ρίχτερ, εντείνοντας την ανησυχία πως ίσως έρθει μια πιο ισχυρή δόνηση.

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο Mega ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συνολικά από χθες στις 12.30 έως σήμερα έχουμε πάνω από 100 σεισμούς συνολικά, όλων των μεγεθών. Πριν στις 8 είχαμε έναν σεισμό των 5,2 Ρίχτερ. Και όλη αυτή η δραστηριότητα είναι σε καλό επίπεδο και είναι θετικό γιατί όσο περνάνε οι μέρες και έχουμε τέτοια έντονη σεισμικότητα, αυτό σημαίνει ότι εκτονώνεται ενέργεια. Συνεπώς μέσα από αυτή την διαδικασία απομειώνεται το ενδεχόμενο να έχουμε, έναν μεγάλο σεισμό όπως είχαμε πει, γύρω στους 6 βαθμούς – με μικρή πιθανότητα όμως – και επιταχύνεται η διαδικασία χρονικά για την εκτόνωση του φαινομένου όταν διατηρηθεί σε τέτοιο επίπεδο».

«Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά αλλά δεν θα δούμε σεισμό 6 και πάνω από 6 Ρίχτερ, και επιπλέον γίνεται μικρότερο το χρονικό διάστημα που έχουμε υπολογίσει από την συνολική διάρκεια των φαινομένων. Αν πχ έχουμε υπολογίσει να κρατήσει 4 βδομάδες το φαινόμενο, τότε μικραίνει ο χρόνος – όχι δραστικά αλλά μικραίνει. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη που είναι λογική και όλοι περιμένουμε. Βεβαίως η φύση δεν δρα με βάση την δική μας λογική, μπορεί να δούμε και φαινόμενα που δεν υπολογίζουμε για την Ελλάδα», συνέχισε ο κ. Λέκκας.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με κατολισθήσεις

Μεγάλος κίνδυνος κατολισθήσεων υπάρχει στις εξής περιοχές:

Ο Παλαιός Λιμένας Φηρών

Το Λιμάνι Αθηνιού

Το οδικό δίκτυο στον Όρμο

Η Οία, στις περιοχές Αμμούδι και Αρμένη

Η Θηρασιά, οικισμός Κόρφου

Αναφορικά με την στατικότητα των σπιτιών ο κ. Λέκκας ανέφερε: «Όταν τα σπίτια είναι στο όριο της πλαστικής παραμόρφωσης, δηλαδή χωρίς να έχουμε θραύσεις – που δεν έχουμε – δεν υπάρχει καμία επίδραση στη στατικότητα των κτιρίων. Επίδραση έχουμε όταν έχουμε να κάνουμε για θραυσιγενή παραμόρφωση, δηλαδή που υπερβαίνει τα όρια και δημιουργεί ρωγμές».

Για τον κίνδυνο κατολισθήσεων σε συγκεκριμένα μέρη ο κ. Λέκκας είπε: «Ήδη σε αυτές τις περιοχές έχουμε δώσει οδηγία ώστε να μην προσεγγίζουν οι κάτοικοι. Όμως αυτές οι περιοχές έχουν αναπτύξει ένα ευρύτατο πλέγμα ερευνών που γίνονται εδώ και 8 μήνες, μετά την μεγάλη κατολίσθηση που είχαμε στον Κόρφου. Εκεί, έχουμε ήδη αποτυπώσει την μορφολογία, την γεωλογία, τις γεωτεχνικές συνθήκες των περιοχών αυτών για να δούμε ποιός είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος σε αυτές τις περιοχές. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μεγάλη έκθεση, δηλαδή τα εκατομμύρια των επισκεπτών που συγκεντρώνονται σε αυτές τις περιοχές κάθε χρόνο. Όταν η έκθεση και ο κίνδυνος είναι μεγάλοι, τότε η διακινδύνευση μπορεί να προκαλέσει απώλειες και επιπτώσεις».

Υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός στην Καλδέρα;

Όπως σημείωσε ο κ. Λέκκας, «είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό το οποίο καλούμαστε να λύσουμε εν των υστέρων. Εγώ το 2002 έκανε την οριοθέτηση του δημοσίου κτήματος της Καλδέρας, από εκεί που αρχίζει το όριο της Καλδέρας και κάτω. Αυτό δεν υπόκειται σε καμία ιδιοκτησία. Μετά θα γινόταν ένα σεισμικό πλαίσιο, αλλά δεν έγινε ποτέ από το 2002. Εάν πάρει κανείς τώρα αυτό το όριο της Καλδέρας με το τι έχει χτιστεί από κάτω, δεν έχει καμία σχέση. Όταν χαλαρώσουμε λίγο, να κάνουμε και αυτή την συζήτηση. Οι σεισμικές δράσεις στους "γκρεμούς" πρέπει να ενισχύονται κατά 170%».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.