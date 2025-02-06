Φρίκη προκαλεί η καταγγελία πως ένας άνδρας πετάει καυτό λάδι σε γάτες στην Περιοχή της Πετρούπολης, προκαλώντας στα ζώα σοβαρά εγκαύματα.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 4 ζώα εντοπίστηκαν πριν από μια εβδομάδα με εγκαύματα σε όλο τους το σώμα, τα οποία προκλήθηκαν από το καυτό λάδι.

Η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι ο υπαίτιος είναι σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το άτομο που αναζητείται από την αστυνομία είναι άνδρας άνω των 60 ετών, ο οποίος φαίνεται να ενοχλείται από το γεγονός ότι οι γάτες πλησιάζουν το σπίτι του.

Τα δύσμοιρα ζώα νοσηλεύονται σε κτηνιατρείο στο Ίλιον, εκτός κινδύνου. Παράλληλα, αναζητούνται πληροφορίες και μάρτυρες για το περιστατικό, καθώς η υπόθεση θα προχωρήσει δικαστικά.

Η εθελόντρια Χριστίνα Παναγιωτοπούλου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό.

«Σύμφωνα με μία πληροφορία που έχω, είμαστε κοντά σε δύο άτομα, ηλικιωμένοι άνθρωποι, που μπορεί να το έχουν κάνει, γιατί είναι δύο άτομα που απειλούσαν ότι θα το κάνουν μία γυναίκα, αλλά και ένας 80χρονος. Στην αστυνομία το έχουμε πει, έχει κάνει μήνυση και ο δήμος Πετρούπολης. Εγώ θα κολλήσω αφίσες που θα δίνω αμοιβή 300 ευρώ σε όποιον ξέρει κάτι, και θεωρώ τις επόμενες μέρες να γίνει σύσταση σε αυτά τα δύο άτομα ότι την επόμενη φορά θα τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Έχουν βρεθεί τα γατάκια στην οδό Θεσσαλίας», είπε αρχικά.

«Είναι τρία γατάκια που τα έχει πάρει μία εθελόντρια και δεν τα πέτυχε το λάδι και το ένα που νοσηλεύεται. Είναι σε αυλή σπιτιού. Θα το κάνει και σε άλλα γατιά αυτός», τόνισε.

