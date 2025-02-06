«Όλο το 2023 είχαμε 64 σεισμούς πάνω από 4 Ρίχτερ. Το 2024 ήταν 90. Μέσα σε 4 ημέρες οι αναλυτές αναλύουν τη σεισμικότητα μιας χρονιάς», τόνισε από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, που μίλησε στο «Σήμερα» για τους αλλεπάλληλους σεισμούς στη Σαντορίνη.

«Το 5,2 δεν αλλάζει τις εκτιμήσεις, δεν αλλάζει την εικόνα. Μια σμηνοσειρά, ένα σμήνος σεισμών έχει ένα εύρος μεγεθών. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα υπάρξει ένα μέγεθος 5 και από εκεί και πέρα δεν πάμε καθόλου. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικροαποκλίσεις. Το 5,2 εντάσσεται στο αναμενόμενο εύρος, σε ένα σμήνος, άρα δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτό το σεισμικό γεγονός ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο μέσα στην όλη ακολουθία. Το ίδιο θα συνέβαινε αν ήταν 5,4», υπογράμμισε ο κ. Καραστάθης, για να συμπληρώσει:

«Έχουμε μπει σε μια φάση αρκετά πιο σταθερή. Βεβαίως υπάρχει αισιοδοξία. Για να φτάσεις στην αποκλιμάκωση, πρέπει να περάσεις από μια σταθερή φάση. Πριν από μερικές μέρες βλέπαμε τη σεισμικότητα να ανεβαίνει κατακόρυφα. Αυτήν τη στιγμή βλέπουμε κάποια μεγάλη σταθερότητα. Για να καταλάβετε, από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα έχουμε καταγράψει 108 σεισμούς με μέγεθος πάνω από 4. Αυτήν τη στιγμή το αισιόδοξο σημείο είναι ότι δεν έχουμε περαιτέρω ένταση».

Παράλληλα, σημείωσε πως η περιοχή που βρίσκεται σε διέγερση είναι σε καλή απόσταση από τα νησιά, για να μην πληγούν οι υποδομές. «Για να γίνει τσουνάμι, συντρέχουν συγκεκριμένες συνθήκες. Πάρα πολλοί σεισμοί γίνονται υποθαλάσσιοι, αλλά δεν κάνουν τσουνάμι. Δεν ξέρουμε ακριβώς και για το τσουνάμι του 1956 με ποιον μηχανισμό δημιουργήθηκε. Ο κάθε σεισμός σε κάθε περίπτωση είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε για μια σπάνια πιθανότητα να ξεσηκώνουμε τον κόσμο».

«Θα περάσει η κρίση και όλα θα επανέλθουν. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι ξανά το ίδιο λαμπερό που ήταν πάντα στη Σαντορίνη και να σας πω ότι ενδέχεται τότε να είμαι εκεί όχι για δουλειά, αλλά για διακοπές», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

