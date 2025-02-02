Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά την την απόδραση ενός κρατουμένου από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έναν Βούλγαρο κακοποιό, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο κρατούμενος προφασίστηκε ότι είναι άρρωστος και μεταφέρθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Κάποια στιγμή ζήτησε να πάει στην τουαλέτα και έτσι κατάφερε να διαφύγει από το παράθυρο του μπάνιου και έκτοτε αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

