Κρατούμενος απέδρασε από το Κρατικό Νίκαιας - Το έσκασε από το παράθυρο του μπάνιου

Προφασίστηκε ότι είναι άρρωστος και μεταφέρθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο νοσοκομείο - Ζήτησε να πάει στην τουαλέτα και απέδρασε από το παράθυρο

Κρατικό Νίκαιας

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά την την απόδραση ενός κρατουμένου από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για έναν Βούλγαρο κακοποιό, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο κρατούμενος προφασίστηκε ότι είναι άρρωστος και μεταφέρθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. 

Κάποια στιγμή ζήτησε να πάει στην τουαλέτα και έτσι κατάφερε να διαφύγει από το παράθυρο του μπάνιου και έκτοτε αναζητείται. 

